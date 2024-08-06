YÖK, sahte diplomaların engellenmesi için üniversiteleri uyardı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, basında yer alan sahte diploma haberleri üzerine üniversitelere ait tüm mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) ivedilikle aktarılması konusunda uyarıda bulundu!
YÖK, son günlerde bazı yazılı basın yayın kuruluşlarında "Sosyal medyada
bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait
sahte diploma satışı yapılıyor." şeklindeki haberler üzerine üniversitelere
uyarıda bulundu.
Üniversitelere gönderilen yazıda özetle; yükseköğretim kurumları tarafından
YÖKSİS'e gönderilen veriler üzerinden mezun olan öğrencilere ait mezun belgesinin
e-devlet aracılığıyla barkodlu ve doğrulanabilir şekilde oluşturulabildiği,
vatandaşların kamu ya da özel kuruluşlara yapmış oldukları başvurularda bu belgeyi
sunabildikleri ve ilgili idareler tarafından anılan belgenin teyidinin yapılarak
işlem tesis edildiği ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, bildirilmeyen mezunlardan kaynaklı olarak doğabilecek mağduriyetlerden
kaynaklı olarak üniversitelerin sorumlu olduğu ve aktarılmayan tüm mezun bilgilerinin
ivedilikle YÖKSİS'e iletilmesi istenmiştir.