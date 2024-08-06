Filenin Sultanları yarı finalde
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 12:32, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena'da oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Filenin Sultanları yarı finale yükseldi.
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü mücadele edecek.
ÇİN 2 - 3 TÜRKİYE
1. set: 25 - 23
2. set: 21 - 25
3. set: 24 - 26
4. set: 25 - 21
5. set: 12 - 15