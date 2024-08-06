Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Ana sayfaHaberler Dünya

İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış

Enflasyonun devam etmesiyle İstanbul'da yaşamanın maliyeti her geçen ay artıyor. Temmuz ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşama maliyeti 66 bin 550 lira olarak açıklanırken, bir yıldaki artış yüzde 71,4 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 12:59, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:00
Yazdır
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66.550 lira olarak hesaplandı.

İPA'dan yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %71,40 olarak gerçekleşti.

Dört asgari ücret gerekiyor

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66.550 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3.026 lira arttı. Bir ailenin geçinmesi için gereken para yaklaşık dört asgari ücrete denk geliyor.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber