İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) araştırmasına göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66.550 lira olarak hesaplandı.

İPA'dan yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı %71,40 olarak gerçekleşti.

Dört asgari ücret gerekiyor

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 66.550 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3.026 lira arttı. Bir ailenin geçinmesi için gereken para yaklaşık dört asgari ücrete denk geliyor.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Temmuz ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 112,87 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü.