Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Instagram'ın erişimini neden durdurduk? Katalog suçlarla ilgili istediğimiz adımları atmadılar. İki toplantı yapıldı. Karşı tarafa hassasiyetlerimizi anlattık. Burada şunu asla kaçırmamız lazım; bir şirket düşünün, onun kendi kuralları kadar bizim ülkemizin kanunları var.

Bizim bazı taleplerimize 'Şirketimizin kuralları' diyorlar. İyi de siz bu ülkede faliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkenin kanunları yok mu? Elbette var. Siz de bunlara uymak zorundasınız.

İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Ciddi bir aşama kaydettik. Zannediyorum ki çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar."