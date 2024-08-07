CB, ikinci serbest memur atama izinleri yine gecikti

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş süreciyle birlikte kamu idarelerinin ilgili yıl içerisinde açıktan ya da nakil yoluyla atama yapabilecek kadro sayıları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

Her yıl Şubat ayında verilen ilk grup atama izinleri bu sene yerel seçimlerden dolayı Mayıs ayında yapılmış, ikinci grup atama izinleri de bu durumdan dolayı merkezi alıma yetişmemiştir.

Hal böyle olunca tasarruf tedbirlerinin de etkisiyle merkezi alımdaki kadro sayısı her geçen yıl azalmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu izinlerin gecikmesi özellikle mazeretli tayinler olarak çerçeve içine aldığımız; aile birliği, sağlık mazereti ve diğer özel sebeplerden dolayı farklı illerdeki memurların tayin isteklerinde de birçok mağduriyet yaşatmaktadır.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce atama ve nakil süreçlerinin yıl içerisinde sağlıklı bir şekilde tamamlanması amacıyla ikinci grup atama izinlerinin daha fazla gecikmeden dağıtılması elzemdir!

