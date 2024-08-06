Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Kırıkkale'de tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile vurulan baba, oğlu ve torunu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 14:37, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:38
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde tarla sulama meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba, oğlu ve torunu yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç'nin tabancayla vurduğu S.C, oğlu İ.C. ve torunu S.C, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.