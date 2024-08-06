Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü

İddiaya göre, Deredüzü köyünde arazide karşılaşan E.Ç. ile İ.C. (53), S.C. (65) ve S.C. (18) arasında tarla sulama meselesinden tartışma çıktı.

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