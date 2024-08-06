Nevşehir'de düğün yolunda kaza: 13 yaralı
Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 14:50, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 14:50
Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı.
Kazada her iki araçta bulunan ve yaralanan 2'si ağır 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıld