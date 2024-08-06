Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
%0 Faizli 30.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
Erdoğan: Haniye'nin şehit edilmesiyle yeni bir sınır aşıldı
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
'Instagram ile anlaşma sağlanamadı'
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Muhteşem 7'lilerin piyasa değeri eridi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Kerem Kınık'ın kızı hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Ünye savcısı ve ailesi gittikleri lokantada saldırıya uğradı! 1 kişi tutuklandı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
Cavit Çağlar: Eskiden Müsteşarlık vardı, bunlar devletin hafızasıydı
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
'Yerli ve milli sosyal medya platformlarını üretmemiz gerekiyor'
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Mehmet Uçum: Atanmış yöneticiler konuşmalı, sessizlik antidemokratiktir
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Erdoğan'dan Instagram açıklaması
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Yerlikaya: Ülkedeki düzenli göçmen sayısı 4 milyon 437 bin
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak

Ordu'da ailesi ile yemek yemek istediği restoranda darp edilen Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, hakkında yalan haber yapan gazeteci ve yayın kuruluşlarından şikayetçi olma kararı aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 15:12, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:24
Yazdır
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak

Ordu'nun Aybastı ilçesinde restoranda Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca işletme çalışanları tarafından darp edilmiş 9 aylık çocuğu da 1,5 metreden yere düşürülmğştü.

İnfiale yolacak olan sebebiyle soruşturma başlatılırken işletmedeki bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı da gündem olan olay üzerine yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'Mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı' şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle, olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Ordu İli Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası mevkiinde 04.08.2024 tarihinde saat 20.45 sıralarında Ünye Cumhuriyet Savcısının ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütüldüğü hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Savcı Mücahit Şamil Koca, yaşadığı olayın detaylarını anlattı. Savcı Koca, şu ifadeleri kullandı: Tavsiye üzerine dün akşam 20.40'ta Güleç Restoran'a gittim. Dönüş için zamanımız kısıtlı olduğundan siparişimizin çıkmasının kaç dakika süreceğini sordum. Bir çalışan 20 dakika dedi. İlerledik üst kata çıkalım dedik. Bu esnada çalışanların tavırları agresifti, belki de yorgunlardır bilmiyorum ancak asla isimleri gibi 'güleç' değillerdi. 'Üst katta temizlik var' dediler 'alt katta şu masaya oturun' diye yer gösterdiler. Yine tamam dedim, oraya doğru ilerledim. Arkadan bir kasiyer '30 dakika sürer' dedi.

Bir yandan dürüstlük yapıyor bir yandan da hazırlanma dakikası 20'den 30'a çıkınca, ben de 30'a da 40'a da 50'ye de çıkar diye düşündüm, daha sonrasında buradan vazgeçip dışarıya çıktık, ancak tavsiye üzerine geldiğim için mekanın da kalabalık olmasıyla 'demek ki en güzeli burası' diye düşünerek buraya tekrar girmek istedim.

Daha önce dedikleri masaya hiçbir şey söylemeden oturmaya yeltendik. Tam oturacağız bir çalışan geldi, 'Sipariş verecek misiniz?' diye sordu. Siparişin süresinin 1 saat süreceğini söyledi. Ben de 'Dalga mı geçiyorsunuz 2 dakika önce çıktım 20 dakika 30 dakika diyordunuz' dedim. O ana kadar savcı olduğuma dair hiçbir şey söylemedim. Olay beni de sinirlendirdi. Buranın sahibi kim diye sordum.

Mekan sahibine 'Ben Ünye savcısıyım, Aybastı karakolundan tavsiye ettikleri için buraya geldim dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. O esnada iş yeri sahibi 'Sen savcıysan ben de bilmem neyim, niye savcı olduğunu söylüyorsun ki' gibisinden cümleler sarf etti. Ortam gerildi, üzerime de yürümeye başlayınca ben olay büyümesin diye dışarıya çıktım.

Olayların işletme dışında da devam ettiğini belirten Savcı Koca, şunları söyledi:Yayılan videoda da gözüküyor. Dışarıya çıkınca orada önlüklü beyefendi vardı ona sitem ettim, 20-30 saniye konuştuk. Daha sonra o da üzerime yürümeye başladı. Zaten benim tavırlarımdan belli, bir şeyden anlatmaya çalışır şekilde el kol hareketi yapıyorum. Hiçbir şekilde hakaret etmedim. Kasadakilere dedim sadece savcıyım diye. Dışarıdaki adama savcıyım da demedim. O da üzerime yürümeye başladı sonra arbede çıktı ve kendi nereden geldiğini dahi görmedim bir şekilde sağdan kulağıma yumruk yedim. Arkaya doğru sendeledim.Bu sefer de kayınvalidem ve 9.5 aylık çocuğum, 1,5 metreden yere düştü. Bu zamana kadar fotoğrafını WhatsApp durumunda bile yayınlamadığım çocuğumun fotoğrafını şimdi maalesef mağduriyetimin giderilmesi adına her yere yaymak zorunda kaldım. Elimi kaldırdım ne yapıyorsunuz diye yakındım hemen jandarmayı aradım. 'Bizi darbediyorlar' dedim. O esnada 20 dakikaya yakın başka bir dükkanda da mahsur kaldım. '9 aylık bebeğe bunu yapmaya utanmıyor musunuz' diye söylendim.

Jandarma olay yerine gelince yanlarına gittiğini belirten Savcı Koca, "'Bakın' dedim bana saldıranlara, 'savunmasızken vurabiliyorsunuz, hadi şimdi de yapın. Allah'ınız yok mu çocuğa vuruyorsunuz' dedim. 'Herkesin içinde ağzıma s.' dedim. İnsanların içinde o gerginlikte bunu yanlış anladılar bize küfrediyorsun dediler. Kimseye küfretmedim bunu sinirli bir şekilde söyledim ancak küfretmedim. Kimseye hakaret de etmedim. Kolluk kuvvetine talimat da vermedim. Sadece burada mağdur olduğum için nöbetçi savcının dediklerini yapın beni buradan sağ salim uzaklaştırın dedim başka herhangi bir talimatta da bulunmadım." cümlelerine yer verdi.

Savcı Koca, açıklamalarına şöyle devam etti; Olayın ardından videolar ortaya çıkınca kendi kendime 'bu olay çarpıtılır' diye düşündüm ve öyle de oldu. Basında 'sipariş geç kaldı diye 15 kişiye gözaltına aldı' ya da 'yer bulamadığı için 15 kişi gözaltına aldı' gibi yalan haberler çıktı. Sadece güvendiğim insanlara olayın fotoğraf ve videolarını atıp olay bu şekilde oldu diye açıklama yaptım. Herhangi bir şekilde bu söylenenlerle alakalı bir durum gelişmedi.

Böyle bir linç bekliyordum ama bu kadar olacağını beklemiyorum. Şok halindeyim. Telefondan başımı kaldıramıyorum. bilgisayarımı dahi açamadım. 400-500 tane mesaj geldi, 300 tane arama var belki de hiçbirisine dönemiyorum. Kimseyi tehdit ya da hakaret etmedim. Sadece sinirle masalarına vurarak kızgın bir şekilde 'yazıklar olsun' minvalinde söylemlerde bulundum. 'Demin masumlara savunmasızlara vurmak kolaydı hadi şimdi vurun' şeklinde serzenişte bulundum.

Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca'nın hakkında yalan haber yapan gazeteci ve yayın kuruluşlarından şikayetçi olma kararı aldığı öğrenildi. Koca'nın ilerleyen günlerde suç duyurusunda bulunacağı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber