AK Parti Sözcüsü Çelik'ten küstah İsralli bakana sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir..." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 16:43, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 16:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir...
O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur."