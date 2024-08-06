TOBFED ve İŞKUR'dan kadın ve gençler için otomotivde istihdam atağı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, kadın ve genç istihdamı için bir araya geldi.

Federasyon açıklamasına göre, TOBFED Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Federasyon ile İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TOBFED ve üye işletmelerin İŞKUR tarafından sunulan istihdam ve işe yerleştirme ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden, kurs ve programlardan, iş kulübü faaliyetlerinden ve yürürlükte bulunan istihdam teşviklerinden yararlanması hedefleniyor.

Protokol kapsamında İŞKUR, TOBFED'e bağlı işletmelerin mesleki eğitim kursları başvurularını alacak ve uygun iş gücünü temin edip işe yerleştirecek. İşbaşı eğitim programları ve diğer programları tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri verecek ve bu süreçlerin mevzuata uygunluğunu denetleyecek.

İstihdam olanaklarını genişletmek isteyen TOBFED de üye işletmelerinin iş gücü ihtiyacını İŞKUR'dan karşılayacak ve TOBFED Kariyer gibi bilgilendirme platformları oluşturacak.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, otomotiv sektöründe pratik ve beceri yetkinliği üst düzeydeki insan kaynağının sağlanması ve istihdam öncelikli politikaların geliştirilmesi adına faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.

Bakırtaş, "TOBFED ve İŞKUR olarak otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip teknik elamanların yetiştirilmesine yönelik işbirliği anlaşması imzaladık. Genç istihdamı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bu protokol, gençlerin yanı sıra toplumun da yararına ve ekonomik kalkınmayı destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırtaş, kadınların, erkeklerin daha aktif olduğu mesleklerde aslında daha başarılı olduğunu belirterek, "Kadın istihdamı arttıkça sektör daha da güzelleşecektir. Sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulacak eğitim programının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Süreci el birliğiyle verimli bir şekilde yürüteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İŞKUR İstanbul İl Müdürü Uğur Oto da protokolün, ortak çalışmaların devamlılığı noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti ve üye işletmelere iş gücünün İŞKUR?dan sağlanacağını kaydetti.