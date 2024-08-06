Kars'ta dev mantarlar ilgi odağı oldu

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bağlı Bardaklı köyü yaylasında köylülerin topladığı dev mantarlar, ilgi odağı oldu.

Yağmurlardan sonra yaylada yetişen mantarları toplayan köylüler, başlarına koydukları mantara fötr diyerek video çekti. O anlar ise bir başka köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; 'Bu benim mantar fötrüm, mantar fötrüm', baksana tanesi yarım kilo', Vallahi Berkan'ın kafasından büyük.' 'Şapka, mantara bak, mantara maşallah, vallahi tam yarım kilo, yeme yanında yat.' konuşmaları yer alıyor.

Bardaklı köyünde topladıkları dev mataraları şapka gibi başlarına koyan köylüler, daha sonra mantarları poşetlere koyarak evlerinin yolunu tuttu.