İran'da Mahsa Amini protestolarında rol alan kişi idam edildi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Açıklamaya göre, Mahsa Emini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde infaz edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

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