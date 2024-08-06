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TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Ankara Barosu, Instagram'a getirilen erişim engelinin iptali için hukuki adım attı. İki kuruluş, sosyal medya platformuna erişim kısıtlamasının kaldırılması amacıyla dava açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 18:26, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:07
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TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Ankara Barosu sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin erişimin engellenmesi kararının iptali için dava açtı.

TBB'den yapılan açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2 Ağustos'ta 'instagram.com' hakkında verdiği ifade özgürlüğüne orantısız müdahalede bulunan erişimin engellenmesi kararının iptali ve savunma alınmadan yürütülmesinin durdurulması talebi ile idari yargıya başvurulduğu belirtildi.

İptal dilekçesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sahip olduğu yetkiyi gerekçe açıklamadan keyfi bir şekilde kullanması ve URL bazlı erişim engeli yerine tüm siteye erişimi engellemesinin söz konusu sosyal medya platformunun kullanıcısı olan herkes için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında yer verilen açıklamalar ve ilkeler çerçevesinde bir ifade özgürlüğü ihlali anlamına gelecek nitelikte ölçüsüz bir tedbir olduğu kaydedildi.

Ankara Barosundan ise 10. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açıldığı ifade edildi.

Barodan yapılan açıklamada, Instagram'ın kapatılmasının birçok açıdan insanların yararına olan paylaşımlara engel olacağı, kişilerin iletişim, haber alma ve düşüncelerini ifade etme özgürlüklerini de kısıtlayacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Başkanlığın resen uygulamış olduğu erişimin tamamen engellenmesi kararı, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve kanunun çizdiği sınırları aşan niteliktedir. Erişimin engellenmesi ile ilgili düzenleme, sınırlı sayı ilkesi gereği, kanunda düzenlenen hallerden sadece belirtilen maddelerle sınırlı olarak erişimin engellenebilmesine imkan tanır. Sınırlı olarak sayılanlardan başkasına dayanarak erişim engeli kararı verilmesi kabul edilemez. Anayasaya ve hukuka açıkça aykırı olan söz konusu karara karşı Ankara Barosu olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmış bulunmaktayız."

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