VAR hakemleri sarhoşken gözaltına alındı!
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesinde VAR hakemlerinin Polonya sokaklarında sarhoş halde yol tabelası çalmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi. UEFA'nın 1.5 promilden fazla alkollü çıkan hakemleri görevden aldığı kaydedildi.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 18:35, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 18:37
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçıonda Dinamo Kiev ile Ranger mücadelesi öncesinde VAR hakemlerinin gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı.
Polonya basınından Weszlo'nun haberine göre, Tomasz Musial ve Bartsoz Frankowski Polonya'da dün gece alkollü bir şekilde yol tabelası çalmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındılar.
Her iki hakemin de 1.5 promilden fazla alkollü olması ve gözaltına alınması gerekçesiyle UEFA'nın VAR hakemlerini görevlerinden aldığı kaydedildi.
Dinamo Kiev ile Rangers arasında Arena Lublin'de oynanacak mücadele saat 21.00'da başlayacak.