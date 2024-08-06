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Dünya devi 4 bankadan TCMB için faiz indirim tahmini geldi

ABD'nin önde gelen bankacılık devlerinden Citi, Bank of America, Morgan Stanley ve İsviçre'nin en büyük bankası UBS; TCMB'nin faiz indirimine başlayacağı tarih için öngörüde bulundu. Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizleri sabit tutmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 18:37, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 18:51
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Dünya devi 4 bankadan TCMB için faiz indirim tahmini geldi

Citi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım ayına kadar faizleri sabit tutmasını beklediklerini belirtti. Banka, geçtiği notta, zorlu bir makroekonomik zemin ve likidite ortamı ortasında karmaşık bir dezenflasyon süreciyle karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.

Banka, son verilerin 2. çeyrekteki ardışık büyüme oranının faaliyetlerde mütevazı bir daralma göstermesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bunun 3. çeyrekte, özellikle daha sıkı mali koşullar, özel tüketimde normalleşme ve daha zayıf ihracat nedeniyle daha belirgin hale gelmesinin beklendiğini gösterdiğini kaydetti.

Citi, politika yapıcıların ortaya çıkan durgunluk benzeri ortamda yolunu bulmasının daha zor hale gelmesi muhtemel olduğuna vurgu yaparak "Görüşümüze göre, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlama, erken bir gevşeme riskini artırabilirken, aynı zamanda vergi gelirlerini ve mali konsolidasyon çabalarını da zayıflatabilir. İleriye baktığımızda, Merkez Bankası'nın kasım ayına kadar beklemede kalmasını bekliyoruz. 8 Ağustos'ta yayınlanacak yeni enflasyon raporundan gelen içgörüleri faiz oranı görünümüne dahil etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"TCMB'nin kararı verilere bağlı olacak"
Bank of America, Türkiye'de büyük baz etkileri ve güçlü para biriminin enflasyonu hızla düşürdüğünü belirterek enflasyonun muhtemelen eylül ayına kadar yüzde 50'lik politika faizinin altına ineceğini öngörüyor.

Banka, ancak, hizmet enflasyonu eğiliminin henüz yavaşlamadığını, gıda enflasyonunun çoğunlukla mevsimsel faktörlerden dolayı düştüğünü ve talep etkisinin muhtemelen 4. çeyreğe kadar devreye girmeyeceğini belirterek hanehalkı ve reel sektör beklentilerinin de henüz ayarlanmadığına dikkat çekti.

Banka değerlendirmesinde "Aralık ayında faiz indirimi yapmak için alan görsek de, TCMB'nin temkinli olacağına ve indirimlerin zamanlamasının verilere bağlı olacağına inanıyoruz" denildi.

"Şubatta ilk faiz indirimini beklemeye devam ediyoruz"
Morgan Stanley, Türkiye'de temmuz enflasyonunda baz etkileri nedeniyle keskin bir düşüş olmasına rağmen, çekirdek aylık enflasyon eğilimi, yönetilen fiyat artışları ve hala güçlü hizmet enflasyonu tarafından yönlendirilen TCMB'nin tahminlerinden daha yüksek sürdüğünü belirterek "2024 sonu enflasyon tahminimizi yüzde 42,4 olarak tutuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Banka geçtiği notta yılın geri kalanında fazilerin değişmeyeceği beklentilerini devam ettirdiklerini ifade etti.

Morgan Stanley, enflasyonun düşüş hızına ilişkin devam eden riskler göz önüne alındığında, kamuoyu tarafından belirlenen ücret ve fiyatlara ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından şubat ayında ilk faiz indiriminin yapılmasını beklemeye devam ettiklerini kaydetti.

"TCMB'nin üçüncü çeyrekte faizleri sabit tutmasını bekliyoruz"
UBS, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirterek çekirdek enflasyonun ikinci ayda da ılımlı seyretmesine dikkat çekti. Ağustos'ta baz etkisiyle TÜFE'nin yüzde 50 civarında olma beklentisini sürdüren UBS, yıl sonu enflasyonun yüzde 43 civarında olmasını öngörüyor.

Banka geçtiği notta "Görüşümüze göre, döviz rezervlerinin çok hızlı bir şekilde artması ve TL döviz kurunun genel istikrarı göz önüne alındığında, TCMB'nin 2024'ün 3. çeyreğinin geri kalanında politika faizini yüzde 50'de sabit tutması muhtemeldir" denildi.

Yapılan değerlendirmede, "TCMB'nin, sadece ileriye dönük politika faizinin pozitif olacağı (Temmuz'da yüzde 30 yıllık TÜFE beklentisi kullanılarak yüzde 15) değil, aynı zamanda gelecek dönem faizinin de pozitif olacağı 2024'ün son çeyreğine kadar politika faizini düşürme imkanına sahip olacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. (Ekonomim)

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