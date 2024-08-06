İş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi öldü

Olayın ardından kaçan Alper S. ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Alper S.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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