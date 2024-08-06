Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Habere konu olan yerin Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun tahsis edilen hayvan mezarlığı olduğu" belirtildi.

Bugün Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin;



Habere konu olan yer Niğde Belediyesine ait 5199 sayılı kanuna uygun olarak tahsis edilen hayvan mezarlığıdır.❗️



- Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen,

- Trafik kazasında ölen

- Zoonos etken taşıyan hayvanlar için. Niğde Belediyesi (@belediye51) August 6, 2024

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gün içerisinde doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, zoonoz etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur."