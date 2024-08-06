Milli güreşçi Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı

Çavuşoğlu, karşılaşmanın son saniyelerinde rakibine yaptığı kritik müdahale ile 2-2 berabere giden müsabakanın skorunu 4-2 yaptı. Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı yenen Çavuşoğlu, bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68kg bronz madalya maçında Kuzey Koreli Sol Gum Pak'ı 4-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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