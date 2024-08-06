Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı

Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
TL'nin reel değeri Mart 2021'den beri en yüksek seviyesinde
TL'nin reel değeri Mart 2021'den beri en yüksek seviyesinde
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
2025 yılı hac ön kayıtları için süreç bugün başladı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Muayenede yeni dönem başlıyor
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
Emeklilik sisteminde değişiklik mi yapılacak?
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
En düşük emekli aylığının fark ödemesi yarın yapılacak
Benzine indirim geldi
Benzine indirim geldi
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Fenomenler şirketleri tehdit ediyor! Instagram kapandı, makyajları döküldü
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Rus sanatçı: MİT görevlileri çok havalıydı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce geçen ay yapılan devriyelerde haklarında arama kararı olan 611 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ağustos 2024 23:01, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2024 23:06
Yazdır
Samsun'da temmuz ayında hakkında arama kararı bulunan 611 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğünce geçen ay yapılan devriyelerde haklarında arama kararı olan 611 şüpheli yakalandı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı içinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 433 bin 957 Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan 611 kişi yakalandı.

Çalışmalarda, 119 bin 211 araç kontrol edilerek 44 bin 58 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı, 1715 araç trafikten men edildi, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 8 bin 248 kişiye trafik eğitimi verildi.

Ekipler, kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında ise 146 ruhsatsız tabanca, 88 kurusıkı tabanca, 73 av tüfeği, çeşitli çaplarda 1386 fişek, 358 delici kesici alet, 1 kilo 885 gram skunk, 1 kilo 344 gram esrar, 6 kilo 654 gram sentetik uyuşturucu 283 kök kenevir, 51 bin 617 sentetik uyuşturucu, 3 milyon 157 bin 400 makaron, 9 sigara sarma makinası, 994 paket sigara, 1 kilo 290 gram tütün, 539 litre etil alkol, 7 litre kaçak içki, 142 alkol kiti, 163 emtia, 39 elektronik sigara ele geçirdi.

Öte yandan 23 şüpheli hakkında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan işlem yapılırken, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 2 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber