Fenerbahçe 90+1'de yediği golle yıkıldı

Avrupa kupalarında tur hedefleyen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaştı.

Mücadele 2-1 Lille lehine sona erdi. 12. dakikada Tiago Santos ev sahibi ekibi öne geçirdi. 80. dakikada İrfan Can Kahveci şık frikik golüyle maça eşitliği getirdi. 90+1'de Zhegrova maçı 2-1'e getirdi.

RÖVANŞ MAÇI KADIKÖY'DE

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak ikinci mücadele 13 Ağustos Salı günü saat 20:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe mücadelede 1-0 geriye düşerken maçın bu skorla bitmesi durumunda sarı-lacivertliler ev sahibi olduğu maçta alacağı her türlü beraberlik ve mağlubiyet halinde Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Fenerbahçe'nin karşılaşmayı uzatmalara götürmesi için İstanbul'da oynanacak rövanş maçında en az 1 farklı kazanması gerekirken iki ve üzeri farklı galibiyetlerde ise doğrudan tur atlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan gelişen Lille atağında Santos, ceza yayı üzerindeki Gomes'e pasını gönderdi. Gomes'in gelişine köşeye şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı çeldi.

12. dakikada Lille öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Santos'un altıpas içine sert gönderdiği top Fenerbahçe savunmasında Oosterwolde'ye çarpıp ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan ortada Çağlar topu kafa ile ceza sahası dışına gönderdi. Ceza sahası dışındaki Gomes'in gelişine sert şutunda, Livakovic meşin yuvarlağı köşeden çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı. İsmail Yüksek'in presle kazandığı topla kaleci Chevalier ile karşı karşıya kalan Dzeko'nun şutunda, top kaleciden döndü. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

36. dakikada Lille sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Cabella'nın arka direğe yaptığı ortada Alexsandro kafayı vurdu, Livakovic sağına uzanıp topu kurtardı.

47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Lille savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Saint-Maximin'in sol çaprazdan yerden şutunda, kaleci Chevalier ayaklarıyla golü önledi.

49. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Saint-Maximin'in aşırtma vuruşunda top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı yeniden önünde bulan Saint-Maximin, kaleciyi geçtikten sonra şutunu attı ancak savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.

64. dakikada gelişen Lille atağında Santos sağ kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yaptığı ortada Haraldsson'un kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Livakovic kontrol etti.

79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Lille ceza sahasının önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can Kahveci geçti. İrfan, kullandığı frikikte topu filelerle buluşturdu: 1-1

90+1. dakikada Lille tekrar öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında, Zhegrova Fenerbahçe ceza sahasına girmeden şutunu çekti, Çağlar'ın ayağına çarpıp yükseklik kazanan top ağlara gitti: 2-1

İLK 11'LER

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Diakite, Alexsandro, Meunier; Andre, Angel Gomes; Gudmundsson, Cabella, Haraldsson; David

Fenerbahçe: Livakovic; Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi; İsmail, Krunic; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko