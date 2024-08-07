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Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Savunma sanayi, güvenliğimizin yanı sıra ithalatımızı azaltmakta, katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedeflerimize de hizmet etmektedir. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan ihracatta bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar" ifadesini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 08:46, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 08:47
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Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Şimdi daha ileri hedeflerle yollarına devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi bir çok kritik projenin yanı sıra katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden, yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi'ni görüşerek karara bağlamıştır. Alınan bu tarihi kararın hayırlı olmasını diliyorum.

Bir taraftan bölgesel ve küresel düzeyde istikrar ve barış için diplomasinin tüm imkanlarını kullanırken, diğer yandan ülkemizi her türlü tehdit karşısında çok daha güçlü bir konuma taşımaya kararlıyız. Savunma sanayi güvenliğimizin yanı sıra ithalatımızı azaltmakta, katma değeri yüksek üretim ve ihracat hedeflerimize de hizmet etmektedir. Geçen yıl 5,5 milyar doları bulan ihracatta bu yıl hedefimiz 7 milyar dolar. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz."

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