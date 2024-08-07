İsrail yeni katliam peşinde: Güvenli bölgeye saldırdı

TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Çeteyi serbest bırakan hakimler açığa alındı
Çeteyi serbest bırakan hakimler açığa alındı
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Adana'da art arda 3 deprem
Adana'da art arda 3 deprem
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
TL'nin reel değeri Mart 2021'den beri en yüksek seviyesinde
TL'nin reel değeri Mart 2021'den beri en yüksek seviyesinde
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
Bakan Uraloğlu: Instagram ile ciddi aşama kaydettik
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
İstanbul'da yaşam maliyetinde bir yılda yüzde 71'lik artış
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
'Belediyelere yapılandırma ve taksit için çalışma yapıyoruz'
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Bakan Tunç: Sosyal medya şirketleri kural ve kanunlara uymak zorunda
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Enflasyon temmuzda neden yükseldi? TCMB'den açıklama
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Yüksek kiraya yeni çözüm önerisi: Her semte özel taban tavan fiyat
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
Bakanlıktan ayçiçek yağı için önemli karar
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail yeni katliam peşinde: Güvenli bölgeye saldırdı

Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlaması ile yargılanan İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan, daha önce "güvenli insani bölge" ilan ettiği Mevasi'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 08:56, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 08:57
Yazdır
İsrail yeni katliam peşinde: Güvenli bölgeye saldırdı

İsrail ordusu, güvenli bölge olduğunu iddia ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir kampı hedef aldı.

Han Yunus kentindeki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir sağlık yetkilisinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun saldırısında ilk belirlemelere göre Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlerin kaldığı çadırlar ile ve Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki barınma merkezlerini birçok kez hedef almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 653 Filistinli öldü, 91 bin 535 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber