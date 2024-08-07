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Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 09:45, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:51
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Dün 77,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 76,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlarda, fiziki piyasada görülen olası daralma işaretleri etkili oldu. Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılma ihtimali, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükseldi. Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimin durduğuna ilişkin haber akışı da piyasalardaki arz endişelerini artırdı. Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol Sahası, günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), "Ağustos 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, küresel petrol stoklarının yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 400 bin varil düşüş kaydettiğine işaret ederek, yılın ikinci yarısında ise stokların günlük yaklaşık 800 bin varil azalacağını tahmin etti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısına yol açtı.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 180 bin varil arttığını öngördü.

Söz konusu veri, yaz döneminin sonuna yaklaşılmasıyla azalan seyahatlerin yakıt talebinde düşüşe neden olduğuna işaret ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Veriler, stokların arttığını gösterirse fiyatların aşağı yönlü seyredeceği öngörülüyor.

ABD'deki resesyon korkusu da petrol piyasalarında talep endişelerini beslemeye ve fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,43 ile 79,64 dolar aralığının direnç, 75,22 ile 73,01 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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