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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 değer kazanarak 10.043,04 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 13:20, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 13:21
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,80 puan artışla 10.043,04 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,65 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Fed yetkililerinden gelen "güvercin" tondaki açıklamalar ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yetkililerinin piyasaların istikrarsız olması durumunda BoJ'un faiz artırımına gitmeyeceğine dair açıklamalarıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, merkez bankalarının yetkililerinin rahatlatan açıklamalarıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirtti.

Piyasalarda resesyon endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, Fed'in faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğine işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğuna dikkati çekti.

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