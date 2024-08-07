Dolar kuru bugün ne kadar?

Döviz kurları, küresel gelişmelerin baskısı altında kalmayı sürdürdü.

Dolar/TL, güne yüzde 0,09 düşüşle 33,57 civarında başladı. Türk Lirası, bu hafta dolar karşısında yüzde 1 üzeri değer kaybetti, kurda yeni zirve 33,61'e yükseldi. Euro/TL ise bugün 36,67 civarında işlem gördü.

Bugün iç gündemde Hazine temmuz ayı nakit dengesi verisi yer alıyor. Piyasalarda yarın yılın üçüncü enflasyon raporu takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün, en büyük önceliğin enflasyonu aşağı düşürmek olduğunu bu konuda geri adım atmayacaklarını belirterek, OVP'deki hedefleri de değiştirmeyi düşünmediklerini söyledi.

Bakan Şimşek, en büyük önceliğin enflasyonu aşağı düşürmek olduğunu bu konuda geri adım atmayacaklarını belirterek, OVP'deki hedefleri de değiştirmeyi düşünmediklerini söyledi. Şimşek, "İddialı olabilir ama gerekli tedbirleri alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Piyasalarda, pazartesi günü görülen tarihi satış baskısının etkileri kısmen törpülendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yüzde 65 ihtimalle 50 baz puanlık bir indirim yapabileceği tahmin ediliyor.