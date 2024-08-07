Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama

Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan 'Yaz tatili süresi 20 gün kısalacak' iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yayımladı.

MEB açıklamasında: Değerli arkadaşlar günaydın,Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.Bilgilerinize. İyi çalışmalar. İfadeleri kullanıldı.