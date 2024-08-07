Diyarbakır'da ilçe milli eğitim müdürü, kalp krizinden öldü
Diyarbakır'da Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya (45), evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 12:03, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:04
Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, Kayapınar ilçesindeki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.