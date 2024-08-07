Orman yangınlarına karşı 7/24 nöbet tutuyorlar

Bursa Valiliği'nce "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" kararları kapsamında ormanlık alanlara girişlerin, mesire alanlarında semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı 1 Temmuz'dan itibaren il genelinde denetimler artırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı da havaların iyice ısınması ve yangın riskinin artması nedeniyle Uludağ Milli Parkı başta olmak üzere merkez ve ilçelerdeki ormanlık alanlarda teyakkuza geçti.

Ekipler, Milli Park bölgesine gelenleri komisyon kararları hakkında bilgilendirerek uyarıda bulunuyor.

Ekipler gece gündüz nöbette

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Çevre Koruma ve Trafik Timlerince ormanlık alanlarda keşif ve gözetleme faaliyetleri yapılıyor.

Kritik noktalarda yer alan orman gözetleme kulelerindeki Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileriyle sürekli iletişim halinde olan ekipler, Uludağ'da gece gündüz nöbet tutuyor.

İnsansız hava araçlarıyla bölgeyi gözetleyen ekipler, olası yangın durumunda su sepetini takılı vaziyette tuttukları helikopterle görevlerine devam ediyor.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ise yangın sonrası araştırma ve soruşturmayı yürütüyor.

Alınan tedbirlerin de etkisiyle bu yaz Milli Park sınırları içinde yangın çıkmadı. Jandarma personeli, Büyükorhan ve Keles ilçelerindeki küçük çaplı orman yangınlarının söndürülmesine destek sağladı.

"Personelin yaz ayları için eğitimli ve hazır olması sağlanmaktadır"

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Bülent Keskinsoy,ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını, bu süreçte kendilerine önemli görevler verildiğini söyledi.

Sorumluluk bölgelerindeki ormanları yangından korumak amacıyla teyakkuz halinde olduklarını belirten Keskinsoy, "Karadan komando, asayiş, JASAT, çevre, trafik, JAK Timlerimiz ve köpek unsurlarımızla, havadan ise İl Jandarma Komutanlığı harekat kontrolüne verilen Sikorsky S-70 ve Mi-17 jandarma helikopterlerimiz ve dronlarımızla yeşil Bursa'mızın korunması için orman kolluk personeliyle koordineli olarak 7/24 esasına göre denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

JAK Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Yasin Demirkan da personele yangınların önlenmesi, yangın sırasında doğru müdahale yöntemleri ve sonrasında yapılması gerekenler gibi başlıklar altında eğitim verdiklerini bildirdi.

Kapsamlı eğitim programlarıyla yangınlara karşı hazırlıklı olduklarını, etkin müdahaleyi sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Demirkan, "Eğitimlerin düzenli olarak güncellenmesi ve pratik uygulamalarla desteklenmesi, yangınla mücadelede başarılı sonuçlar elde etmemize katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Demirkan, jandarma helikopterleriyle sadece Bursa'da değil çevre illerde de olası yangınlarla müdahale ettiklerini anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde 2 helikopterin göreve hazır bekletildiğini kaydeden Demirkan, şöyle konuştu:

"Helikopterlere su kovası takılma süresi yaklaşık 15 dakika sürdüğünden yangına müdahalede gecikme yaşanmaması için helikopterler her an göreve çıkabilecek şekilde, su kovası takılı vaziyette hazır bekletilmektedir. Bu sayede yangın söndürmede görevli 2 jandarma helikopteri su kovasının bağlanması için zaman kaybetmeyerek 15 dakikadan daha az sürede sevk edilebilmektedir. Bu helikopterler gece görüş özelliğiyle gerektiğinde gece karanlığında da müdahale edebilmektedir. Pilot ve teknisyenlere, orman yangınlarının az olduğu kış aylarında, su kovası kullanılarak yangın söndürme konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler yaptırılarak personelin yaz ayları için eğitimli ve hazır olması sağlanmaktadır."