Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Yılmaz: Bu yıl ihracatta hedefimiz 7 milyar dolar
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Türkiye 'adalet' için Lahey'in kapısında!
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Ada'da gizli işgal bozuldu! Ankara bastırdı, siyonistler telaşlandı
Adana'da art arda 3 deprem
Adana'da art arda 3 deprem
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Park sebebiyle tartıştığı baba ve oğlunu öldürdü
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
Niğde Belediyesinden sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara yanıt
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
TBMM hukuk heyeti soykırım müdahillik başvurusu için Lahey'e gitti
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu'ndan 7 hazır beton üreticisine 120,6 milyon lira ceza
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
Instagram Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımını sildi
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
TBB ve Ankara Barosu Instagram erişim yasağına karşı dava açtı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'den telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
İTO Başkanı'ndan 'kredi kartı' ve 'POS ile ödeme' açıklaması
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 ölü
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
Bakan Fidan: Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız
TL'nin reel değeri Mart 2021'den beri en yüksek seviyesinde
TL'nin reel değeri Mart 2021'den beri en yüksek seviyesinde
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
Darp edilen savcı yalancılardan davacı olacak
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
GİB'den kredi ve banka kartıyla yapılan ödemelere ilişkin açıklama
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Tarla sulama katliamı: Baba, oğlu ve torunu öldü
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Bakan Şimşek: 2025 dezenflasyon yılı olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Adana sallandı, Naci Görür uyardı

Adana sabah saatlerinde meydana gelen 4 ve üzeri depremlerle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4.6, birer dakika arayla da 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden hissedilen ve paniğe neden olan Adana depreminin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, Saimbeyli fay hattına işaret ederek stres transferi uyarısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 14:10, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:15
Yazdır

Adana bugün arta arda meydana gelen 3 depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 05.32'de 4.6, 05.33'te 4.5 ve 05.34'te 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte peşi sıra 3 deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Prof. Dr. Naci Görür'den Adana depremi sonrası ilk açıklama geldi.

Prof. Dr. Görür, Saimbeyli Fay Zonu'na dikkat çekti. Adana'daki depreminin doğrudan Doğu Anadolu Fay hattıyla ilgili olmadığını söyleyen Görür, stres transferi gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4'den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber