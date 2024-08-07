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Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda

Ekonomide gözler enflasyonla mücadele adımları ile büyüme rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak. TCMB'nin enflasyon raporunda vereceği mesajlar piyasada yakından takip edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 14:32, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:33
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Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda

Ekonomide gözler bir yandan gerileme sürecine giren enflasyonla mücadele adımlarına, diğer yandan nisan-haziran dönemi büyüme verilerine odaklandı.

Ekonomi, ağustos ayı ile eylülün ilk haftasını yoğun veri gündemiyle geçirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3'üncü Enflasyon Raporu'nu yarın kamuoyuyla paylaşacak.

Karahan, bir önceki rapor sunumunda, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çektik. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk." açıklaması yapmıştı.

SANAYİ VE İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ MERCEK ALTINDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), cuma günü haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini kamuoyuna duyuracak. Endeks, mayısta aylık bazda yüzde 1,7 artarken yıllık bazda yüzde 0,1 azalış göstermişti.

Kurum, 12 Ağustos'ta haziran ayı iş gücü istatistiklerini de açıklayacak. Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olurken aynı dönemde işsiz sayısı 3 milyon 11 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri 16 Ağustos'ta paylaşılacak. Gözler 19 Ağustos'ta ise nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerine çevrilecek.

PİYASALARIN GÖZÜ MERKEZ BANKASI'NDA

Piyasaların gözü 20 Ağustos'ta da TCMB Para Politikası Kurulunda (PPK) olacak. Merkez Bankası, politika faizini kamuoyuna duyuracak. Kurul, temmuz toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.

TÜİK temmuz ayı dış ticaret İstatistikleri ile ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini de ay sonu açıklayacak.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ

TÜİK, 2 Eylül'de yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuna açıklayacak. Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti. Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ilk çeyrekte cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon lira, cari fiyatlarla dolar bazında 285 milyar 572 milyon dolar olmuştu.

Ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül'de açıklanacak. TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 41,37 olarak gerçekleşmişti.

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