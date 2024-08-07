4 terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği de vurgulandı.