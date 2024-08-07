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Çelik Kubbe yapay zeka destekli olacak

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin yapay zeka destekli olacağını söyledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 15:20, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:28
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Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün toplandı.

Toplantıyla ilgili konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, toplantıda, Türk savunma sanayiinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına yönelik 56 projeyi karara bağladıklarının altını çizen Görgün, "Kamikaze insansız deniz araçları, kamikaze insansız hava araçları, uzun menzilli füze sistemleri ve hava savunma sistemleri konularında kararlar aldık." dedi.

"Ortak hava resmi oluşturulmasını temin edecek"

Alınan önemli kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak geliştirecekleri Çelik Kubbe olduğunun altını çizen Görgün, "Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir." diye konuştu.

"'Yükselen Türkiye'nin Güçlenen Yıldızı' olacağız"

Görgün, Çelik Kubbe'nin, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE firmalarının ortaklaşa çalışması ile yürütüleceğini söyledi.

Projenin vatana, millete hayırlı uğurlu olmasını dileyen Görgün, "Bizler Türk Savunma Sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, 'Yükselen Türkiye'nin Güçlenen Yıldızı' olacağız." dedi.

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