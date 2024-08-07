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Sakaryaspor'un transfer yasağı resmen kalktı

2024-25 sezonu öncesinde transfer yasağı bulunan Sakaryaspor, gerekli maddi kaynağın sağlanarak yasağın kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 17:33, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:35
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Sakaryaspor'un transfer yasağı resmen kalktı

2024-25 sezonu öncesinde transfer yasağı bulunan Sakaryaspor'da gerekli maddi kaynak bulunarak yasak resmen kaldırıldı.

Yeşil-siyahlı takım yasağın kalktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, "Sakaryaspor Kulübü olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız transfer yasağının kaldırılması konusunu neticelendirmiş bulunmaktayız. Transfer yasağının kaldırılması için gerekli tüm maddi kaynakları sağladık. TFF ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yasağımız resmen kaldırıldı. Bu süreçte yoğun çaba sarf eden başta kulüp başkanımız Gökhan İn ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürler mi sunuyorum. Yeni sezon öncesi kadromuzu güçlendirmek adına yaptığımız transferlerin lisans işlemleri tamamlanmış olup, futbolcularımızın lisansları çıkartılmıştır. Taraftarlarımızın da büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediği yeni transferlerimizin takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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