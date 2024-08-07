Silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi yaralandı

Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde komşu olan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

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