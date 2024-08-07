Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı Temmuz ayında hem aylık hem de yıllık bazda geriledi ve son 15 ayın en düşük seviyesine indi.
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 17:43, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 17:47
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Temmuz ayında altın ithalatı 6 bin 192 kg olarak gerçekleşti. Altın ithalatı bir önceki ay 7 bin 268 kg, geçen yılın Temmuz ayında 38 bin 145 kg seviyesinde bulunuyordu.
Yılın 7 aylık döneminde ise ithalat 72 bin 236 kg seviyesine ulaştı.
Gümüş toparlandı
Aynı ayda gümüş ithalatı Haziran ayında görülen son 14 yılın en düşük seviyesinden toparlandı; ithalat 47 bin 940 kg olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 446 kg, geçen yıl Temmuz ayında 50 bin 949 kg gümüş ithalatı yapılmıştı.
Yılın ilk 7 ayında ithalat miktarı 193 bin 6 kg oldu. (Bloomberght)