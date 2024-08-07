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Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!

Oyun platformlarından Roblox'a erişim engeli getirildi. Bu konuda BTK'nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." denildi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Roblox oyununun mahkeme kararıyla erişime kapatıldığını bildirdi. Roxlox'un neden kapatıldığına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 22:00, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 22:28
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Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!

Instagram'ın kapatılmasının ardından Roblox'a da erişim yasağı getirildi.

BTK'nın sitesinde şu bilgilendirme yapıldı: "roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir."

Roblox Corporation tarafından tasarlanan ve zaman zaman çocuklara yönelik uygunsuz içerikleriyle eleştiri konusu olan çevrimiçi oyun platformu Roblox'un kapatılacağı iddiaları uzun zamandır sürüyordu. Özellikle oyunun You Tube üzerinden yayımlanan parodi videolarının çocuk ruhsal gelişimine verdiği zararlar tartışılıyordu.

BTK SİTESİNDE KARAR AÇIKLANDI

Karar bu şekilde duyuruldu:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Kararın UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu tarafından uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

BAKAN TUNÇ: ÇOCUK İSTİSMARINA NEDEN OLACAK İÇERİKLER NEDENİYLE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı:

Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir.

Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.

Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir.

Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir"

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'a 7 Ağustos tarihinde getirilen erişim yasağının ardından oyunseverler bu engelin ne zaman kalkacağını merak ediyor.

Roblox'a getirilen yasağın ne zaman kalkacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

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