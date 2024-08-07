Pendik'te İETT otobüsü iş yerine girdi: 6 yaralı
İstanbul Pendik'te kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir iş yerine girdi. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 19:01, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 19:02
Kaza, saat 18.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu berber dükkanına girdi.
Kazada dükkanda bulunan bir kişi ile otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.