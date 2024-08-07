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Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn hakkında çıkan transfer haberlerine, "Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır. Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 19:11, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 19:12
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Okan Buruk'tan Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn açıklaması

Süper Lig'de Hatayspor ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve Kaptan Fernando Muslera, idman öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"KEREM VE KÖHN BİZİMLE DEVAM EDECEK"

"Transfer döneminde birçok teklif geliyor. Bizim de başka takımlara yaptığımız teklifler var. Bu dönem bitene kadar bunları yaşayacağız. Kerem de Köhn de bizle birlikte devam edecek. Bir gelişme olursa elbette kulüp açıklama yapacaktır. Ben teknik direktör olarak artık maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi bittikten sonra takım performansı artıyor. Teklifler elbet gelir, bizden de teklif gidiyor. Şu anda oyuncular bizimle ve cuma günkü maça onlarla birlikte hazırlanacağız.

"GALATASARAY TARAFTARI BİZE GÜVENSİN"

İki senedir ben buradayım, iki sezon başında da hep bir kaos yaratılmaya çalışılıyor. Ben buradan büyük Galatasaray taraftarına tekrar seslenmek istiyorum; Takımlarına, hocalarına, yöneticilerine, başkanlarına güvensinler. Burada büyük bir emek ve çalışma var.

Kazanınca hep beraber kazanırız, kaybedince sorumluluğu teknik direktör alır. Süper Kupa'dan sonra mağlubiyetin birinci sorumlusu benim dedim.

Tekrar hatırlatayım biz son iki senenin şampiyonuyuz. Zaferlerle, rekorlarla dolu bir yıl yine bizi bekliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SOYUNMA ODASI TEPKİSİ

Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın saygısına ve sevgisine inanıyoruz. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp bile tepki verebilir. Bazen 88'de oyuncu çıkarırsın, oyuncu tepki gösterir. Bu dünyanın her yerinde olur. Oyuncular da insan. Soyunma odasında oyuncularımız onları neden çıkarttığımızı hep anlatırız. Bu tür şeyler olacak. Bazı oyuncu çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı mutsuz olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncuların sevgisi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum."

ZAHA YANITI

Maçtan sonra bir takım arkadaşı Zaha'ya 'Hoca, seni eleştirdi' demiş. Ben de maçtan sonraki gün Zaha ile görüşme yaptım. Anlattıklarımı unutmuş olabilir. Maçtan sonra açıklamamda söyledim bunu. Zaha'ya da söyledim. Zaha da 'Haklısınız, siz kusura bakmayın yanlış aktardım' dedi. Böylece konu kapandı."

Fernando Muslera'nın açıklamaları ise şöyle:

"Süper Kupa'da şüphesiz kötü bir sonuçtu, beklemediğimiz bir sonuçtu. Beşiktaş'ın da ne kadar çalıştığını görmemiz lazım. İyi hazırlanmışlardı. Onları da bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Fakat nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz daha önemlidir. Bu sezon da kendimizi göstermeye devam edeceğiz.

"13 YILDIR BURADAYIM, NELER OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında olay çıkardığını kim söyledi? Bu gazeteci, soyunma odasında mıymış? 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor çok iyi biliyorum. Sizler ne olduğunu bilemezsiniz. Burada 5 dakika önce ne olduğunu, ne konuşulduğunu da bilemezsiniz. Futbolda her zaman bu şekilde haberler yaratılıyor."

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