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Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı

Eskişehir'de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuğu kurtarmak isteyen 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Bağrıaçık'ın cesedine ulaşıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2024 22:43, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2024 22:44
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Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı

Eskişehir'de Mahallesi Kanallı Sokak'ta meydana gelen olayda, 9 yaşında İ.M.E. sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık, yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan Bağrıaçık, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan İrfan Bağrıaçık'ın bulunması amacıyla bölgeye gelen AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İz Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sulama kanalına giren dalgıçların ve botların 3 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda, İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedeni suya girdiği yerden yaklaşık 500 metre ilerde bulundu.

KURTARDIĞI ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Arama kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalından çıkartılan İrfan Bağrıaçık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bağrıaçık'ın akıntıya kapılmadan önce sudan çıkarttığı 9 yaşındaki İ.M.E.'nin Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar gelişmeleri yakından takip etti. Öte yandan, İrfan Bağrıaçık'ın suya düşen çocuğu kurtarmadan önceki son anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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