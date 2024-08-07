Milli tekvandocu Kavurat, bronz madalya maçında mağlup oldu

Repesajdaki ilk maçında mülteci takımı kadrosunda yer alan Dino Pouryounes Langeroudi'yi yenen Merve Dinçel Kavurat, bronz madalya için Hırvat Lena Stojkovic ile karşı karşıya geldi.

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