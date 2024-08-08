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8 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

8 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 00:04
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8 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, İtalya ile yapacağı yarı final müsabakasını izleyecek, İstanbul Evi Etkinlikleri kapsamında Türk katılımcılarla buluşacak.

(Paris)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/15.00)

2- CHP'de, Asu Kaya'nın Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla devir teslim töreni düzenlenecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Türk firmalarının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

(İslamabad)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli devlet tahvilinin doğrudan satış ihalesini yapacak.

(Ankara)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde, İtalya ile karşılaşacak.

(Paris/21.00)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Kadın voleybol dışında milli sporcular, 5 kategoride müsabakaya çıkacak.

(Paris/10.33/23.51)

3- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

(Trabzon/20.00)

4- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunun ilk maçında, deplasmanda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Tiflis/19.00)

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