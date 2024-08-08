78 ilde 'Mercek-22' operasyonu: 1790 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 5 gündür devam eden "Mercek-22" operasyonlarında, 1847 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 1790 silahın ele geçirildiğini açıkladı.