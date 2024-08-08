Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!

Gazze'de on aydır insanlık tarihinin en büyük suçlarına imza atan İsrail, 20 bini çocuk ve kadın olmak üzere 40 bin sivili öldürdü. Toplu katliam, tutuklulara işkence, organ çalma gibi onlarca insanlık dışı eylem gerçekleştiren İsrail'in, Gazze'de işlemediği suç kalmadı...

Filistinli Doktorlar ve Sağlık Mensupları Derneği Başkanı Muhammed Emin, İsrail'in Gazze'de yaptığı toplu soykırım dışında çok büyük işkence ve utanç verici suçlar işlediğini söyledi. Küçük çocukların gözlerini oyan Siyonistlerin çocuk, erkek ve kadın yaralıları işkence ve tecavüz ederek öldürdüğünü söyleyen Dr. Muhammed Emin "Bazı askerler bu suçlarını itiraf etti. Gazze'de var olan durumlardan dolayı tek tek bu vahşi uygulamalarla çok fazla ilgilenemiyoruz. Ancak kamuoyuna yansıyanlar İsrail'in yaptıklarının küçük bir bölümü" dedi.

SİSTEMATİK İŞKENCE

İsrailli insan hakları kuruluşu B'T Selem hazırladığı rapor 55 kişinin maruz kaldığı korkunç işkenceleri belgeledi. Buna göre İsrail'de 7 Ekim'i müteakip 12 işkence merkezi kuruldu. Adını bile "Cehenneme Hoş Geldiniz" koydukları bu merkezlerde alıkonulan Filistinlileri öldürmek en hafif suç.

Siyonist işkenceciler, çıplak arama, aşağılama, onur kırıcı söz ve davranışlar, kasıtlı aç bırakma, uykudan mahrum etme, pislik ortamda yaşamaya mahküm etme, dini ibadetlerin yasaklanması ve cezalandırılması, bütün toplumsal ve kişisel eşyalara el konulması ve tıbbi tedavinin yasaklanması gibi suçlar var. Aynı raporda 60 kişinin işkence altında hayatını kaybettiği bunların 48'nin Gazzeli olduğu kayda geçti. Bütün bu süreçleri Filistinlilere dönük "Öldürün", "Katledin" kışkırtıcılığı yapan ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir yönetiyor.

ORGANLAR ÇALINIYOR

Dr. Muhammed Emin "Birçok Siyonist yönetici Filistinlilere karşı işlenen bütün aşırılıklara izin verildiğini açıklamıştı. İsrailli kuruluş B'T Selem, olayın sistematik ve bütün Filistinlileri kapsadığını raporlaştırdı. Şu an Filistinli mahkum sayısı 10 bini buldu. Bu insanların nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğunu düşünün. Bu işkence döngüsünden kurtulan çok az ancak birçoğunun organları çalınıyor. Organları çalınanların sayısı 5 bini aştı. Hatta öldükten sonra tecavüze uğruyorlar. Ölü çocukların gözleri oyuluyor. Kadın ve erkeklerin nasıl bir taciz ve tecavüze maruz kaldığını gösteren video kayıtları ve fotoğraflar var" dedi.

KAMERA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı. Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

Kanal 12'nin haberinde cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.

YILMAZ BİLGEN