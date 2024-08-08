AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
3. Enflasyon Raporu bugün açıklanacak
3. Enflasyon Raporu bugün açıklanacak
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
Altın ithalatı 15 ayın en düşük seviyesinde
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
TMO kabuklu fındık alım esaslarını açıkladı
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Dijital Mecralar Komisyonu toplanıyor: Gündem Instagram
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Emeklinin maaş farkı hesaplara yatmaya başladı
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Gözler yılın üçüncü enflasyon raporunda
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Adana sallandı, Naci Görür uyardı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Kredi kartında yasal takip yüzde 43 arttı: 891 bin kişiye ulaştı
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Kira kontratları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
TBMM'ye yazılan ilginç dilekçeler: Ulaşım ücretleri ağırlığa göre olsun
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
Yaz tatili süresi kısalıyor mu? MEB'den açıklama
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
'Pahalı' kredide geri ödeme süreci 'yıkıcı' olacak
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
Türkiye'ye gelecek 2,5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
SPK'dan telefon dolandırıcılığına karşı uyarı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişim sinyalleri hayata geçmeye başladı. Kabine'deki revizyonun ardından şimdi de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş AK Parti il başkanları değiştirildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 09:15, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:16
Yazdır
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var

AK Parti'de seçimin ardından başlayan değişim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "31 Mart seçim sonuçlarını partimiz ve davamız açısında hayra tebdil açısından ne varsa ele alacağız. Milletin sınıfta bıraktığını biz baş tacı edemeyiz. Yeni isimlerle yola devam edeceğiz" sözlerinin ardından devam ediyor.

TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI DUYURDU

Son olarak Kabine'de yaşanan 2 bakan değişikliğinin ardından AK Parti Teşkilat Başkanlığı; Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandığını duyurdu. Kahramanmaraş İl Başkanlığına Burak Gül atanırken açıklamada "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı vekaleten görev alan Sn. Cüneyt Doğan'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Mardin İl Başkanlığına Mehmet Uncu atandı. Yapılan duyuruda "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Vahap Alma'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa İl Başkanlığına ise Mehmet İlhami Günbegi atandı.

ERDOĞAN'IN MEMLEKETİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de de değişiklik yaşandı. Buna göre Rize İl Başkanlığına Yılmaz Katmer getirildi. Açıklamada, "Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Hikmet Ayar'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz." denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber