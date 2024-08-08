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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 09:51, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:51
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 15 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe Tüneli'nde 2 yolcu otobüsü, 1 tır, 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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