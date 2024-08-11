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Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-6

Yargıtay kararlarına göre, akaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2024 00:10, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:50
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Seçme kararlar ışığında hakaret sayılan sözler-6

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir.

İşte sizin için güncel kararlardan seçtiklerimiz

1- "sen benim hizmetçimsin" mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması

T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/24502

Karar : 2024/3960

Tarih : 26.03.2024

Olay günü, sanığın söylediği ve mahkemece hakaret olduğu kabul edilen "Sen benim hizmetçimsin" şeklindeki kaba ifade niteliğindeki sözlerin, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle sanık hakkında mahkümiyet kararı verilmesi, yasaya aykırıdır.

2- "kripto vali." - "vali yine sustu." - "kripto çözüldü." - "kripto kurbanı." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici ve sarsıcı ağır eleştiri niteliğinde olduğu

T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/25104

Karar : 2024/3813

Tarih : 25.03.2024

Sanığın, şikayetçi vali hakkında, "Kripto vali.", "Vali yine sustu.", "Kripto çözüldü.", "Kripto kurbanı." şeklinde gazeteye haberler yaptığı iddia ve kabul olunmuştur. Yargılamaya konu somut olayda; sanığın şikayetçiye hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve sarsıcı ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın mahkümiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

3- "lavuk" muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu

T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/24565

Karar : 2024/3467

Tarih : 18.03.2024

Hükümlü olan sanığın getirildiği hastanede jandarma görevlilerine yönelik "Lavuk" diye hakaret ettiği kabul edilerek cezalandırılmasına karar verilmişse de; yargılamaya konu somut olayda; sanığın söylediği kabul edilen ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkümiyet kararı verilmesi hukuka aykırı değerlendirilmiştir.

4- "terbiyesiz" muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı nezaket sınırlarını aşan kaba söz niteliğinde olduğu

T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/24138

Karar : 2024/3677

Tarih : 20.03.2024

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen "Terbiyesiz" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

5- belediye başkanına - tv programında - "yani utanmadan yani kişiliği bozuk bir insan" muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu

T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2021/21750

Karar : 2024/1887

Tarih : 19.02.2024

Sanığın, katılmış olduğu televizyon programında, belediye başkanı olan şikayetçiye yönelik "Yani utanmadan yani kişiliği bozuk bir insan" şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddia ve kabul olunmuşsa da; sanığın şikayetçiye yönelik ifadeleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde; muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkümiyetine karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

6- "ezik uzman çavuş sen keyfi olarak beni tuvalete götürmüyorsun, aşağıda bir sürü rütbeli gölgede oturuyorsunuz,...." muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı

T.C.

YARGITAY

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Esas : 2024/843

Karar : 2024/2486

Tarih : 28.02.2024

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın söylediği kabul edilen "ezik uzman çavuş sen keyfi olarak beni tuvalete götürmüyorsun, aşağıda bir sürü rütbeli gölgede oturuyorsunuz, beni keyfi olarak tuvalete götürmüyorsunuz..." şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmaması nedeniyle sanık hakkında 5271 s. Kanun'un 223. maddesinin (a) fıkrası uyarınca beraat hükmü kurulması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

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