Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 11:17, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:19
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Turgut Doman
10 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
21.45 Antalyaspor-Göztepe: Zorbay Küçük
21.45 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
11 Ağustos Pazar:
19.15 Sivasspor-Trabzonspor: Cihan Aydın
21.45 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Samsunspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
12 Ağustos Pazartesi:
21.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
21.00 Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK: Mehmet Türkmen