TÜİK'te anketör olarak çalışılan süre 5434 kapsamına dahil eder mi?

Soru : Merhaba, Tarım Bakanlığına 2017 de sözleşmeli mühendis olarak başladım. 2023 Mayıs ayında kadrolu oldum. 2007 yılında Türkiye İstatistik Kurumunda adrese dayalı nüfus sayımında 1 aylık anketörlük geçmişim var. HITAP ve SGK bilgilerimde kamu olarak gözüktüğünden mütevellit TÜİK te çalıştığım için 5434 e tabi olur muyum?



Detaylar/Değerlendirmeler:



Memurların 5434 sayılı Kanun kapsamına girmesini belirleyen en önemli tarih 1 Ekim 2008 tarihidir. Zira bu tarih itibariyle yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile işçi, esnaf, memur statüsünde çalışanların sosyal güvenlik konularında yeni düzenlemeler içermiştir. Dolayısıyla da bu tarihten sonra memurluğa ilk defa başlayanlar 5510 sayılı Kanun kapsamında memur sayılmaktadırlar.



1 Ekim 2008 tarihinden önce geçen sürenin az veya çok olduğuna bakılmaksızın 5434 kapsamına dahil edilecek hizmetleri özetle;



Memurluk,



Yedek subaylık, (Okul süresi hariç)



Vekil öğretmenlik,



Vekil imamlık,



Sayılabilir.



TÜİK Anketörlük görevinin her ne kadar SGK kayıtlarında kamu olarak görünmüş olsa da, bu görevinizin kamuda geçen geçici bir görev olduğunu, dolayısıyla da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 üncü madde ( A) bendi kapsamında memur statüsünde geçmiş bir hizmet olmadığını anlamaktayız.



Bu açıklamalara göre 5434 sayılı Kanuna mı yoksa 5510 sayılı Kanuna mı tabisiniz?



Durumunuzun tamamıyla 5510 sayılı Kanun kapsamına girmekte olduğunuzu, emeklilik şartlarınız olarak da 60 yaş + 25 hizmet yılı (sigortalılık süresi şeklinde değil) tamamlamak şeklinde olduğunu, dolayısıyla da TÜİK de geçen 1 aylık anketörlük görevinizin sizi 5434 kapsamına dahil etmeyeceğini, bu sürenin sadece yıllık izin süresinin belirlenmesinde sayılacağını değerlendirmekteyiz.

