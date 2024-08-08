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Tuzla'da otomobil almak isterken 1 milyon 113 bin lira dolandırıldı

Tuzla'da F.Ö. internet üzerinden otomobil almak isterken 1 milyon 113 bin lira dolandırıldı. F.Ö.'nün şikayeti üzerine polis, parayı kripto soğuk cüzdanda saklayan Enes A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 11:45, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:47
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Tuzla'da otomobil almak isterken 1 milyon 113 bin lira dolandırıldı

Olay 9 Mayıs Perşembe günü Tuzla'da yaşandı. Uzun süredir otomobil almak isteyen F.Ö. 9 Mayıs Perşembe günü internet sitesinde gördüğü otomobili incelemeye başladı. İlan sitesinde telefon numarası bulunan araç sahibini arayan F.Ö. otomobili görmek istediğini söyledi. İddiaya göre ilan sahibi konuşma sırasında, paraya ihtiyacı olduğunu bu nedenle aracı ucuza vereceğini belirtti. Araç sahibinin, 'Parayı hemen gönderdiğin takdirde daha da indirim yapacağım' sözlerine inanan F.Ö, 1 milyon 113 bin lirayı araç sahibinin banka hesabına havale etti. Parayı yatırmasına rağmen aracı alamayan F.Ö. dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Ö.'nün ifadesini aldıktan sonra olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda paranın yatırıldığı hesabı incelemeye alan ekipler Enes A. (21) ismine ulaştı. Önceki gün yapılan operasyonla Enes A. gözaltına alınırken, şüphelinin bankadan çektiği parayı kripto paraya çevirdiği ve soğuk cüzdanda sakladığı tespit edildi. Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Enes A. mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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