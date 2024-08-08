Samsun'da 'alacak' kavgası: 1 ölü

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Oruçbey Sokak'ta meydana geldi. A.C.F. ile Emre Baş arasında 'alacak' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.C.F., Baş'ı 2 bacağından ve sağ kolundan, bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Baş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli A.C.F.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.